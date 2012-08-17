Випускник медучилища прийняв пологи у поїзді Одеса-Харків

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам 20-річний хлопець, який прийняв пологи, 15 серпня він повертався з Одеси, де вступив до медінституту.

«Я стояв у тамбурі і спілкувався з дівчатами, коли підійшла провідниця і запитала чи немає серед нас медиків. Я сказав, що закінчив медучилище в Кременчуці і лише вступив до медичного вишу. Вона схопила мене за руку і повела в плацкартний вагон №15. По дорозі повідомила, що у жінки почалися перейми, а до найближчої станції ще довго їхати", - розповів хлопець.

"На місці біля жінки сидів її чоловік і вимагав розвернути потяг назад на Одесу. Я зрозумів, що жінка вже ось-ось народить. Ми завісили все простирадлами, люди пішли на інші місця. Одна з жінок мені допомагала - рахувала по секундах перейми. Я обробив руки горілкою і приймав пологи. Пологи були не прості — пуповина обмотала шию дитині», - повідомив житель Кременчука.

За інформацією майбутнього медика, породіллі на вигляд близько 40 років. Вона їхала до Харкова із сім'єю. О 1 годині 25 хвилин вона народила хлопчика.

«Дитина важить десь більш як 3 кг. Нормальний малюк. Жінку і новонароджену дитину зняли з потягу на станції Вознесенськ лікарі», - сказав він.

Молода людина також сказала, що "ніч пологів була найжахливішою ніччю в його житті". Після того, як прийняв пологи, він випив склянку горілки і довго не міг заснути через пережите.