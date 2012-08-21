Сибірка привела прокуратуру до керівних ветеринарів

02:06, 21 серпня 2012
Суспільство
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Прокуратура Запорізької області почала перевірку діяльності Головного управління ветеринарної медицини в області у зв'язку з виявленням у селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області збудника сибірки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «прокуратурою Запорізької області призначено перевірку дотримання вимог ветеринарного законодавства співробітниками Головного управління ветеринарної медицини в області за фактом виявлення в Мелітопольському районі штаму сибірки. Мелітопольською міжрайонною прокуратурою проводиться перевірка повноти і ефективності прийнятих у зв'язку з цим фактом заходів співробітниками управління ветеринарної медицини в Мелітопольському районі».

За даними прокуратури, на сьогоднішній день уже встановлено, що померла від сибірки тварина не була щеплена, а повідомлення про її загибель надійшло лише через два дні після загибелі корови.

«Повідомлення про падіж 15 серпня 2012 року на сільському пасовищі корови, що належала, пенсіонерці - жительці с. Вознесенка, надійшло в Мелітопольський міськвідділ міліції 17 серпня о 12:15. За інформацією Головного управління ветеринарної медицини в області, тварина не була ідентифікована й не була щеплена проти «сибірки», - повідомили в прокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, у селі в Запорізькій області, де виявлено корову зі збудником сибірки, введено карантин. Працівники ДАІ, патрульної служби, ветеринарної міліції організували роботу карантинно-ветеринарних міліцейських постів.

18 серпня до чергової частини ГУМВС України в Запорiзькiй області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля села Вознесенка Мелітопольського району Запорiзької області померла корова, яка належала 73-річній жительці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району було відібрано матеріали для дослідження. Утім, не дочекавшись результатів аналізів, які в подальшому виявили в досліджуваній продукції збудник «сибірки», громадяни намагалися м'ясо реалізувати. Працівниками Мелітопольського МВ ГУМВС, ветеринарної міліції м’ясо загиблої корови знайдено, вилучено та спалено.

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