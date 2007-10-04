Комісар Ради Європи назвав головний позитив в Україні

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ називає головним позитивом в Україні бажання політиків покращувати захист прав людини.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю УНІАН, коментуючи свою доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.

“Це дуже позитивна поведінка, коли політики дійсно зацікавлені в покращенні ситуації”, - сказав він.

Комісар зазначив, що, звичайно, в країні є покращення ситуації з правами людини. Водночас він зазначив, що в ході свого візиту до України в грудні 2006 року намагався зосередити увагу на ще не вирішених питаннях.

“Що я знайшов позитивного, це те, що коли я розмовляв з політиками, з багатьма з них, включаючи Президента та прем’єр-міністра, не було спроб приховати проблеми чи засунути їх “під килим”. І я так розумію, що політики з обох боків бажають докласти зусилля для покращення ситуації. І це дуже й дуже позитивно”, - сказав комісар Ради Європи.

Т.ХАММАРБЕРГ зазначив, що таке ставлення політиків до існуючих проблем додає йому оптимізму щодо того, що на порушені у його доповіді проблеми буде звернуто належну увагу, зокрема, на проблеми в судовій системі, поліції, проблеми національних меншин.

“Я представив перелік проблем, такий, який я його побачив, і, я сподіваюсь, що незалежно від того, хто прийде в уряд, вони схвалять план для імплементації цих рекомендацій”, - сказав комісар.

Він також висловив сподівання, що на основі його рекомендацій українській уряд створить національний план, за допомогою якого координуватиме дії всіх органів влади щодо покращення ситуації в області прав людини в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня комісар Ради Європи з прав людини Т.ХАММАРБЕРГ представив доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.

В документі комісар закликав українську владу до термінового покращення захисту прав людини. Він звертає увагу на проблеми судової системи, системи утримання ув’язнених, проблему жорстокості по відношенню до жінок, низькій рівень захисту прав дітей, швидке розповсюдження ВІЛ/СНІД в Україні, проблеми соціальної адаптації національних меншин, осіб похилого віку, “вуличних” дітей.