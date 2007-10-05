СБУ палила в заводській печі наркотики, зібрані за кілька років

Учора було знищено наркотичні, психотропні та сильнодіючі лікарські засоби, вилучені з незаконного обігу впродовж останніх років співробітниками СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, всі ці препарати спалено у печах столичного заводу “Київтрактородеталь”.

Знищення цих речових доказів відбулося за рішеннями судів у матеріалах кількох кримінальних справ, розслідуваних Службою безпеки України, зазначили в СБУ.

Серед наркотичних речовин знищено понад 400 г кокаїну, який у червні 2000 року громадянин України Л. переслав у поштовому відправленні до України. Наркотик було ретельно приховано всередині трьох побутових радіоприладів, але виявлено під час митного контролю посилки.

Вироком Печерського районного суду Києва від 18 січня 2005 р. громадянина Л. визнано винним у контрабанді та розповсюдженні наркотиків і засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, 1 кг героїну був речовим доказом у кримінальній справі щодо транснаціональної злочинної структури, яка організувала канал контрабанди наркотиків транзитом через територію України.

Службою безпеки України було виявлено частину угруповання з трьох громадян США та трьох громадян України, які об’єдналися з метою контрабандної поставки героїну з Пакистану через Україну в США. У лютому 2002 року двоє учасників вказаного угруповання, громадяни США, були затримані в аеропорту «Бориспіль», коли намагались перемістити через митний кордон України 951,779 г героїну у схованці в підошвах черевиків.

Шестеро учасників наркоугруповання були засуджені до позбавлення волі від 6 до 10 років.

Також Бориспільським міськрайонним судом Київської області 10 липня 2006 р. засуджено до сплати штрафів у розмірі 10 тис. 200 грн. кожним Андрія Д. (1963 року народження, уродженця Луганської області, громадянина Ізраїлю) та Юрія Л. (1973 року народження, громадянина України), які намагалися переслати до Ізраїлю літаком “Київ-Тель-Авів” сильнодіючі лікарські препарати, які планували збути у цій країні спортсменам з команди з важкої атлетики, а саме: 849 флаконів, 406 ампул та 28 тисяч таблеток, що містили у собі підконтрольні речовини станозолол, местеролон, метандієнон, нандролон, оксандролон, метенолон.

У 2007 році за матеріалами СБУ ліквідовано 14 організованих наркоугруповань, викрито 119 фактів контрабанди наркотиків та 424 інші злочини, пов‘язані з незаконним обігом наркотичних засобів (разом - 704). Ліквідовано 24 канали контрабанди та 2 нелегальні нарколабораторії. Засуджено 58 осіб за ст. 305 (контрабанда наркотиків), 142 – за інші наркозлочини. За матеріалами оперативно-розшукової діяльності спецпідрозділів СБУ з незаконного обігу вилучено загалом 4652 кг заборонених речовин, зокрема: 408,8 кг героїну, 19,3 кг кокаїну, 12,3 кг синтетичних наркотичних засобів та психотропних речовин, 1096,6 кг марихуани, 304 макової соломки, 2811 кг прекурсорів.

Загальна вартість вилучених впродовж 9 місяців поточного року зазначених партій наркотиків на чорному ринку перевищує 199 млн. грн.

Свідками знищення наркотичних, психотропних речовин та сильнодіючих підконтрольних лікарських засобів на київському підприємстві були представники ЗМІ, виконавчої влади, митниці та податкової інспекції Шевченківського району столиці, зазначили в СБУ