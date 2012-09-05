Завтра в Україні - короткочасні дощі і грози

Вітер південно-західний, вдень у західній частині північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°, у східних областях подекуди 6-9° тепла; вдень 21-26°, на півдні до 29°, у західних областях 17-22°.

У Київській області у четвер вночі - без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-24°, в районі Чорноморського 18°, у Дніпрі біля Києва 19°.