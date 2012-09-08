Експерт: Держстат має пояснити, на яких цінах робить розрахунки

Таку думку висловив УНІАН економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

“...Відомство повинно оприлюднювати окрім індексів і самі середні ціни, які використовуються для підрахунків, щоб людина могла побачити - «джерела» адекватні. Адже чомусь Держстат у річних публікаціях надає використовувані середні ціни на деякі товари, а в щомісячному режимі - ні. Вважаю, доцільно це робити”, - сказав О..Жолудь.

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