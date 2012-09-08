У Москві загинув знаменитий актор Белявський

Тіло актора було виявлене сьогодні вдень на тротуарі біля будинку 26 у Великому Тішинському провулку, повідомило РІА «Новости» джерело в правоохоронних органах столиці.

"За попередніми даними, Белявському стало зле із серцем, він підійшов до вікна на сходовій клітці п'ятого поверху, яке було відчинене, і випав. Точна інформація буде тільки після проведення всіх перевірок", - сказав співрозмовник агентства.

У свою чергу в прес-службі столичного главку МВС підтвердили, що вдень за адресою: Великий Тішинський провулок, 26, було виявлено тіло чоловіка.

"Наразі за даним фактом проводиться перевірка", - сказали в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що на п'ятому поверсі знайшли ціпок актора.

Кілька років тому О.Белявський, відомий за фільмами "Іронія долі, або З легким паром" і "Місце зустрічі змінити не можна", переніс важкий інсульт, після чого не міг говорити.

О.Белявський зіграв більш ніж у 100 фільмах, озвучив ще декілька сотень, зокрема став російським голосом британського коміка Бені Хілла. Одні з найвідоміших його ролей - у фільмах "Чотири танкісти і собака", "Місце зустрічі змінити не можна", "Іронія долі, або З легким паром", "Антикілер".

Був першим ведучим знаменитого в 1960-1970-і роки телевізійного "Кабачка 13 стільців".