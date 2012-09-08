ЗМІ: Американка купила пейзаж Ренуара на блошиному ринку за пару доларів

Відвідувачка блошиного ринку в США заплатила кілька доларів за картину, яка, як з'ясувалося пізніше, належить пензлю французького імпресіоніста Пьэра Огюста Ренуара.

Про це повідомила The Huffington Post.

Мешканка Долини Шенандо в штаті Вірджинія придбала картину в комплекті з лялькою і пластмасовою коровою півтора роки тому. Всі ці речі лежали в одній коробці і коштували сім доларів.

Як зізналася купувальниця, їй понад усе сподобалася рамка картини, а зображення вона планувала вийняти. Нічого з вмісту коробки у результаті не стало в нагоді, і нещодавно жінка вирішила викинути непотрібні речі. Перед цим вона за порадою своєї матері віднесла картину на оцінку.

У аукціонному будинку Potomack Company, куди жінка принесла полотно, їй повідомили, що вона, очевидно, купила "Пейзаж на березі Сени" ("Paysage Bords de Seine") пензля Ренуара, написаний приблизно в 1879 році.

Оцінювач аукціонного будинку пояснив The Huffington Post, що полотно одразу ж здалося йому цінним. Він знайшов назву картини на його зворотньому боці, а потім відшукав полотно з такою ж назвою в каталозі робіт Ренуара. Пізніше оцінювач перевірив свою здогадку в Національній галереї мистецтва у Вашингтоні, а також проконсультувався з експертом творчості Ренуара.

Жінка, яка придбала роботу Ренуара, побажала зберегти своє ім'я в таємниці і вирішила виставити полотно на продаж. За картину планують виручити щонайменше сто тисяч доларів.

Полотно "Пейзаж на березі Сени", очевидно, потрапило до США в 1926 році разом з колекціонером картин Ренуара Хербертом Меєм (Herbert May). Як саме полотно опинилося на блошиному ринку, невідомо, зазначає Lenta.ru.