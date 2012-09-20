Вулицю Боженка в Києві перейменували

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради.

За нього проголосували 78 з 110 зареєстрованих в залі депутатів.

Необхідність прийняття рішення пояснюється створенням умов для вшанування пам’яті К.Малевича – всесвітньовідомого київського художника-авангардиста, одного з засновників нових напрямів у абстрактному мистецтві з метою підготовки до відзначення 165-річчя з дня його народження, а також виховання у підростаючого покоління почуття гордості за видатних українців.