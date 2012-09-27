Аеропорт «Бориспіль» передадуть у концесію

Уряд України має намір передати міжнародний аеропорт «Бориспіль» в концесію для перетворення його в міжнародний хаб (аеропорт, який використовується авіакомпанією або альянсом авіакомпаній як пункт пересадки пасажирів і має високий відсоток стикувальних рейсів - УНІАН).

Як говориться в повідомленні Міністерства інфраструктури України, для цього Кабінет міністрів України 26 вересня прийняв постанову, якою вніс аеропорт «Бориспіль» до переліку об'єктів права держвласності, які можуть передаватися в концесію.

На думку фахівців, майбутній розвиток аеропорту можливий лише за умови трансформації його в повноцінний хаб-вузол, і ця стратегія співпадає з баченням базових авіакомпаній, які вже почали нарощувати трансферні пасажиропотоки.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» буде трансформовано в міжнародний хаб. Для цього планується залучити професійного эксплуатанта з міжнародним досвідом роботи», - говориться в повідомленні Мінінфраструктури.

В першу чергу йдеться про розширення терміналу «D», добудову трансферної зони і термінальної частини з обслуговування внутрішніх рейсів. Така добудова, за попередніми оцінками, передбачає капітальні вкладення у розмірі 1 млрд грн. З урахуванням того, що підприємство зараз не має достатнього обсягу власних коштів, і враховуючи обсяги боргового навантаження, найбільш реальним варіантом є залучення професійного приватного інвестора.

Передбачається, що концесіонер спрямує в розвиток об'єкту інфраструктури в найближчі два роки не менш як 2,3 млрд грн. Оскільки договори концесії укладають на термін не менш як 10 років, при цьому очікується, що тільки за перші 10 років бюджет одержить не менш як 1,5 млрд грн концесійних платежів. Крім того, виплати за зовнішніми існуючими запозиченнями у розмірі 4,8 млрд грн аеропорту здійснюватимуться майбутнім концесіонером.

Мінінфраструктури вважає за доцільне передачу в концесію цілісного майнового комплексу, а не окремо певного майна.

Зазначається, що після завершення проекту всі побудовані в рамках концесії нові об'єкти інфраструктури залишаться у розпорядженні держави.

Передбачається, що концесіонер-експлуатант буде обраний на конкурсній основі. Умови концесійного конкурсу розробить Мінінфраструктури України. У концесійному договорі, зокрема, буде передбачено зобов'язання концесіонера щодо внесення додаткових інвестицій і забезпечення погашення вже існуючих боргових зобов'язань ДП МА «Бориспіль».

Рішення про надання концесії ухвалюватиметься тільки за результатами проведення концесійного конкурсу Кабінетом міністрів України.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. чоловік.