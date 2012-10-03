Мінфін не має наміру ліквідувати банк «Київ»

У Мінфіні УНІАН повідомили, що згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», ліквідація банку - це процедура припинення функціонування банку як юридичної особи відповідно до положень цього Закону й Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Статтею 77 Закону «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що банк може бути ліквідований за рішенням власників банку й у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії за власною ініціативою або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому Нацбанк має право відкликати банківську ліцензію за власною ініціативою у випадку, якщо виявлено, що документи, представлені для отримання банківської ліцензії, містять недостовірну інформацію, або якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії.

У Мінфіні повідомили, що статтею 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що Фонд вносить до НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії й ліквідацію банку відповідно до плану врегулювання; у разі закінчення терміну тимчасової адміністрації банку і/або невиконання плану врегулювання; в інших випадках, передбачених цим Законом.

«Враховуючи викладене, на сьогодні відсутні підстави для ліквідації АКБ «Київ», - підкреслили в Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій Арбузов у інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» наприкінці вересня ц.р. повідомив, що робочі активи що знаходиться в держвласності АКБ «Київ» будуть приєднані до іншого держбанку - АБ «Укргазбанк».

«Неробоча частина активів цього банку (АКБ «Київ» - УНІАН) буде передана в банк поганих активів для державних банків, що створюється на базі «Родоводу» («Родовід Банку» - УНІАН). «Жива» частина бізнесу буде приєднана до «Укргазбанку», - сказав голова НБУ.

Наприкінці липня 2012 року Мінфін оголосив тендер із відбору компанії-консультанта в питанні приватизації «Укргазбанка» й банку «Київ» для «проведення оцінки пакетів акцій АБ «Укргазбанк» і ПАТ «АКБ «Київ», надання рекомендацій із порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій цих банків, відбору стратегічних інвесторів і вирішення інших питань, пов'язаних із продажем пакетів акцій цих банків».

Свої послуги як консультант у цьому питанні запропонувала лише компанія Deloitte (ТОВ «Делойт і Туш»). Компанія попросила за свої послуги 16,187 млн грн (із ПДВ). Проте з урахуванням того, що пропозиція компанії була єдиною, проведений Мінфіном тендер вважається недійсним.

Із датою проведення повторного тендеру з відбору консультанта в Мінфіні поки не визначилися. Також у міністерстві повідомили, що станом на середину вересня до Мінфіну поки не надходило звернень щодо придбання акцій «Укргазбанку» і банку «Київ».

Довідка УНІАН. За даними Мінфіну на капіталізацію й докапіталізацію «Родовід Банку», «Украгазбанку» й банку «Київ» держава витратила 25,3 млрд грн («Родовід Банк» - 12,359 млрд грн, «Укргазбанк» - 9,3 млрд грн, банк «Київ» - 3,565 млрд грн), внаслідок чого держава стала основним акціонером фінустанов - «Родовід Банк» - 99,9907%, «Украгазбанк» - 92% і банк «Київ» - 99,94% акцій.

14 вересня 2011 року Кабмін своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк.