З ЄС закликають боротися не з гомосексуалізмом, а з гомофобією

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я серйозно стурбований тим фактом, що український парламент планує схвалити законодавство, яке криміналізує “пропаганду гомосексуалізму”. У випадку схвалення такий закон потенційно заборонить багато видів діяльності, таких як написання статей, публічні виступи та події щодо прав лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів, а також надання інформації про або для ЛГБТ-осіб”, - зазначається у заяві.

Н.Мужнієкс наголосив, що цей проект закону суперечить стандартам прав людини та рішенням Європейського суду з прав людини, зокрема, щодо права на свободу зібрань та асоціацій, права на свободу слова, в тому числі права на пошук, отримання та передачу інформації, а також права на свободу від дискримінації.

“Замість того, щоб підживлювати гомофонні тенденції, парламенту варто відігравати лідируючу роль у підвищенні обізнаності громадян щодо ситуації груп, які піддаються дискримінації чи нетолерантності, а також у забезпеченні поваги до прав людини всіх і кожного”, - наголосив комісар Ради Європи.

“Я закликаю український парламент відкликати проект закону та посилити антидискримінаційні заходи для покращення боротьби проти гомофобії”, - додав він.

***

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд стурбований намірами українського парламенту ухвалити закон щодо заборони пропаганди гомосексуалізму.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-офісі Генсека РЄ, про це йдеться у його листі на ім’я голови Верховної Ради Володимира Литвина.

“Я пишу, щоб висловити мою глибоку стурбованість щодо законопроекту №8711, який пропонує заборонити так звану “пропаганду” гомосексуалізму”, - зазначається у листі, копію якого має УНІАН.

“Я хотів би закликати вас, як голову парламенту, забезпечити перед подачею законопроекту до другого читання, щоб усі відповідні міжнародні зобов’язані, взяті на себе вашою країною, не були поставлені під питання, зокрема, зобов’язання гарантувати свободу слова та свободу від дискримінації, як це передбачено Європейською конвенцією про права людини”, - зауважив Т.Ягланд.

Генсек Ради Європи також закликав український парламент продемонструвати повагу до прав людини та рівне ставлення до всіх членів суспільства, а також політичне лідерство, й відхилити ініціативу, яка, “скоріш за все, посилить нетерпимість та упередженість у суспільстві”.

Т.Ягланд попросив В.Литвина передати текст цього листа лідерам парламентських політичних партій.