Охоронній фірмі, що працювала у «Магелані», анулювали ліцензію

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, виявлено порушення ліцензійних умов в діяльності приватної охоронної фірми «Ястреб».

За законодавством охоронці охоронних фірм не мають права проводити особистий огляд, вилучати речі чи документи, складати протоколи про адміністративні правопорушення. Такими правами наділені органи міліції.

Проте охоронці «Ястреба» замість того, щоб повідомляти в міліцію про вчинення крадіжок у торговельному центрі, незаконно проводили особистий огляд речей відвідувачів і складали на них протоколи про вчинення правопорушень.

За поданням прокуратури Києва Міністерством внутрішніх справ України анульовано ліцензію ПП «Ястреб» та притягнуто до дисциплінарної відповідальності трьох працівників столичної міліції, які проводили перевірку цієї охоронної фірми та не виявили у її діяльності будь-яких порушень.

Перевірки столичних суб’єктів охоронної діяльності прокуратурою Києва проводяться за дорученням генерального прокурора України. До перевірки залучено столичну міліцію, Державну податкову службу і територіальну інспекцію праці.