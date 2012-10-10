Експерти: населення не витримає підвищення житлових тарифів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції у Києві екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко та директор Інституту міста Олександр Сергієнко.

За їхніми словами, нинішні бюджети більшості українців не витримають підвищення тарифів на тепло та електроенергію до рівня економічно обгрунтованих при нинішній системі субсидування та без реалізації відповідних реформ сфери ЖКГ.

«На превеликий жаль, констатую, що на кінець 2012 року уже 2,5 роки діє новий закон про програму реформування, але він практично не виконується. Я вважаю, що реформування як таке не відбувається практично, в тому числі у частині одного з основних завдань цієї програми – створення і втілення в життя сучасної тарифної політики», - наголосив О.Кучеренко.

За його словами, приведення тарифів на тепло та електроенегрію до економічно обґрунтованих, тобто відповідно до ціни на газ, означає їхнє зростання мінімум у 1,5 рази.

Поряд з тим, зазначив О.Кучеренко, на сьогодні підприємства, що виробляють тепло та електрику, заявляють про значні витрати, які не покриваються через різницю у тарифі, встановленому для них відповідно до ціни за газ, та значно нижчому тарифі, встановленому для населення. І цю різницю на сьогодні покриває держава, але до якого моменту вона це робитиме, поки невідомо, сказав екс-міністр.

«Їм (владі, зокрема уряду) дійсно треба підвищувати тарифи, щоб розмовляти з МВФ. З іншого боку, вони не в змозі підвищувати, бо люди не зрозуміють. Можна ганьбити тепловиків скільки завгодно, але якщо в структурі собівартості ціна на газ складає 70%, і вона вже задана максимальною, що б вони не робили, але тариф буде шаленим і люди його просто не піднімуть. Тим більше, що величезна проблема – ми не в змозі побудувати нормальну систему соціальних субсидій у країні, де 50% у тіні. Частина людей отримує «конверт», а частина не отримує. Але ж ми не знаємо конкретно, хто отримує, хто ні. А тарифами ми вдаримо по всіх», - наголосив О.Кучеренко.

На його переконання, до тарифної реформи треба підходити комплексно й одночасно з реформуванням інших суміжних сфер.

Так, сказав О.Кучеренко, слід здійснити капітальний ремонт і модернізацію теплосистем, утеплити будинки, оснащити їх лічильниками спожитого тепла, а згодом і кожної квартири такими засобами обліку тепла, у тому числі системами регулювання споживання.

Екс-міністр наголосив на важливості створення ОСББ, які мають бути зацікавленими в економному використанні тепла, а отже - в інвестуванні у свої будинки.

«Неможливо розглядати житлово-комунальну реформу у відриві від інших системних речей, які мають відбутися. Одночасно має бути реформування регулювання енергетики і ціноутворення в енергетиці, інакше енергетики задавлять Нацбанк. До речі, що вони зараз і роблять. Одночасно має бути модернізована система соціальних пільг і субсидій», - наголосив О.Кучеренко.

На його переконання, підвищення тарифів до економічно обґрунтованих може відбуватися дуже поступово – впродвж близько 10 років, паралельно з реалізацією програм реформування інших суміжних галузей.

О.Сергієнко з приводу існуючої системи субсидій в Україні додав, що більшість із тих, хто отримує таку допомогу від держави, - це самотні пенсіонери.

«До молодих сімей, до працюючих ця допомога не доходить. Тому при такому підході ми 1% захищаємо, але все населення пресується. Частину ми точно знаємо, що це пенсіонери, а всіх решту ми не знаємо, не знаємо про їхній обсяг доходів. І тому це викидання грошей на вітер», - сказав експерт.

На його думку, починати змінювати тарифну політику треба із встановлення чіткого обліку споживання енергії.

О.Сергієнко підкреслив, що люди мають платити за спожиті гігакалорії, а не за квадратні метри своїх квартир, які опалюються, як зараз, проте питання встановлення лічильників не вирішено у більшості регіонів України.