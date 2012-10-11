На Рівненщині більше 160 людей шукають дитину, яка загубилась у лісі
10:30, 11 жовтня 2012Суспільство
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У Рівненській області тривають пошуки дитини, що заблукала у лісі під час збирання грибів.
У Рівненській області тривають пошуки дитини, що заблукала у лісі під час збирання грибів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.За їх даними, 10-річна дитина заблукала у лісовому масиві поблизу c. Сварицевичі Дубровицького району 10 жовтня.
До пошукових робіт залучено співробітників МНС, МВС, Держприкордонслужби з собаками, працівників лісгоспу та місцеве населення. Всього 162 особи та 18 одиниць техніки.
Координацію пошукових робіт здійснює Територіальне управління МНС у Рівненській області.
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