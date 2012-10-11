Літературний нобелянт не вважає, що його перемога щось символізує
21:02, 11 жовтня 2012Суспільство
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Китайський письменник Мо Янь, який цьогоріч отримав Нобелівську премію з літератури, радіє цій події, однак не надає їй важливого символічного значення.
Мо Янь каже, що у Китаї є ще кому дати Нобеля
"Я дуже радий, але я вважаю, що присудження мені премії навряд чи може символізувати що-небудь. Вважаю, що в Китаї багато видатних письменників, і їх талановиті твори гідні світового визнання не менш моїх", - заявив Мо Янь, пише ТСН.
Він пообіцяв продовжувати писати і прикладати "всі сили задля створення нових творів". Кажучи про поїздку до Швеції на вручення премії, Мо Янь сказав, що чекає відповідного повідомлення Нобелівського комітету.
Премія Мо Яню присуджена за здатність з "запаморочливим реалізмом по'єднувати народні казки, історію та сучасність", повідомляється на сайті Нобелівського комітету.
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