Літературний нобелянт не вважає, що його перемога щось символізує

"Я дуже радий, але я вважаю, що присудження мені премії навряд чи може символізувати що-небудь. Вважаю, що в Китаї багато видатних письменників, і їх талановиті твори гідні світового визнання не менш моїх", - заявив Мо Янь, пише ТСН.

Він пообіцяв продовжувати писати і прикладати "всі сили задля створення нових творів". Кажучи про поїздку до Швеції на вручення премії, Мо Янь сказав, що чекає відповідного повідомлення Нобелівського комітету.

Премія Мо Яню присуджена за здатність з "запаморочливим реалізмом по'єднувати народні казки, історію та сучасність", повідомляється на сайті Нобелівського комітету.

