Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Амстердамі відвідав виставку українського мистецтва в музеї «Ньюве Керк».

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, у музеї його зустріла Принцеса Нідерландів МАРГРЕТ.

Звертаючись до гостей виставки, В.ЮЩЕНКО наголосив, що мистецтво традиційно є однією з кращих візитівок України. «Символічно, що в Голландії, яка відома фламандською школою живопису, виставлені найкращі зразки українського живопису», – сказав він.

На думку В.ЮЩЕНКА, представлена експозиція – ще одне свідчення багатогранності українсько-нідерландських відносин, які він оцінює як зразкові.

Президент поспілкувався з організаторами та відвідувачами виставки. Директор Національної фундації «Ньюве Керк» Ернст ВЕЙН розповів В.ЮЩЕНКУ про історію музею. Глава Української держави також зробив запис у Книзі Почесних гостей.

*** Перша виставка українського мистецтва «Київ» в Амстердамі триває з 25 травня до 9 липня. Серед 52-х творів Національного художнього музею України – олійний живопис та акварелі. Всі представлені роботи є першокласними зразками українського образотворчого мистецтва періоду ХІХ – початку ХХ ст., більшість з них (38 творів) належать до постійної експозиції музею. Виставка представляє не лише здобутки національного мистецтва, але й культуру, природу, побут України доби розквіту її класичного живопису та класичної літератури.

Музей «Ньюве Керк» в Амстердамі, створений у 1979 році, відомий численними виставками, які тривають протягом року і привертають увагу сотень тисяч туристів. Зараз «Ньюве Керк» – найпрестижніший виставковий комплекс Нідерландів міжнародного значення. Тут також відбуваються церемонії коронації монархів Нідерландів.