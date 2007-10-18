Путін: такої підтримки Україна не отримувала і не отримає від жодної країни світу

Росія готова співробітничати з будь-яким урядом України, сформованим після парламентських виборів 30 вересня, заявляє Президент РФ Володимир ПУТІН.

"Я сподіваюся на те, що який би уряд в Україні не було сформовано, на якій би політичній платформі він не здійснював свою діяльність, об`єктивна реальність підштовхуватиме наших партнерів до розвитку співпраці з Російською Федерацією", - сказав В.ПУТІН, відповідаючи на питання росіян під час "прямої лінії".

"Ми цього хочемо, ми з нашого боку це робитимемо", - заявив В.ПУТІН, повідомляє РІА «Новости».

Посилаючись на статистичні дані, Президент РФ зазначив, що в Україні проживає до 17 мільйонів етнічних росіян, а в Росії навіть на тимчасовій основі найбільше перебуває саме українців - близько 4 мільйонів чоловік.

"Від відносин між нашими країнами напряму залежить соціальне самопочуття мільйонів росіян і українців. Ми надаватимемо цьому найпильнішу увагу", - заявив Президент РФ.

На його думку, відносини між двома країнами мають будуватися "на сучасній, прагматичній основі, з урахуванням інтересів один одного".

"Якщо ми говоримо про енергоносії, то, звичайно, взаємодія в цій сфері має здійснюватися на ринковій основі. Субсидування за рахунок низьких цін на енергоносії української економіки за останні 15 років становило щорічно 3-5 мільярдів доларів США. Такої підтримки Україна отримувала і не отримає від жодної країни світу", - зазначив В.ПУТІН.

"Але переходячи на ринкові відносини, ми це робимо і маємо намір це робити м`яко, спокійно, в дружньому режимі, не завдаючи шкоди нашим українським партнерам", - наголосив він.

При цьому В.ПУТІН нагадав, що Росія і сама переходить на ринкове ціноутворення всередині країни.