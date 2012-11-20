Європейський центр із прав ромів закликає одеську владу припинити дискримінацію

Про це сьогодні заявили на брифінгу експерти ЄРРЦ Дарія Алексєєва, Кіран О’Рейлі, одеські правозахисники Володимир Кондор, Володимир Боштан та інші.

Зокрема, під час досліджень, проведених представниками громадської організації «Чіріклі» та ЄРРЦ в Ізмаїльському, Комінтернівському і Біляївському районах Одеської області, з’ясувалось, що в Нерубайській середній школі близько ста дітей місцевих ромів здобувають освіту в окремому корпусі. Подібну ситуацію виявлено і в одній зі шкіл міста Ізмаїл, де навчання дітей ромів організовано в спеціальній школі для дітей із розумовою відсталістю, що теж може стане перепоною до здобуття цими учнями вищої освіти та наступного працевлаштування.

За словами експертів ЄРРЦ, також зафіксовано чимало фактів, коли місцеві органи влади не видають свідоцтв про народження дітям ромів, а згодом і паспортів молодшим членам родин, що робить їх уразливими при доступі до освіти, медичної допомоги, набуття прав власності на приватну нерухомість тощо. Причому дослідження ЄРРЦ, під час якого було опитано 191 жителя Одеської області, показало, що 22% опитаних осіб не мають документів, що засвідчують особу. Понад 18% ромів не завершують початкової освіти і лише 2,5% поступають до ВНЗ.

А це, у свою чергу, зазначила Д.Алексєєва, спричиняє низку проблем ромів в доступі до громадянських прав і можливостей, а також захисту з боку державних органів. “Причому нерідко молоді люди не можуть здобути навіть робітничих професій, зокрема, токаря чи сантехніка, що суттєво ускладнює адаптацію ромів у суспільстві”, - сказала вона.

Д.Алексеєва також навела чимало фактів, коли членів ромської громади України, що сягає понад 47 тисяч жителів, піддавали дискримінації в поточному році в Ужгороді, Києві, Львові, однак органами влади та правосуддя не дано належної правової оцінки фактам кримінальних нападів чи навіть знищення їх житла.

За її словами, деякі жорстокі випадки насильства стосовно ромів в Україні залишаються нерозслідуваними і фактично безкарними.

«Лише завдяки зверненню до Європейского суду з прав людини відновлено справедливість, зокрема, стосовно родини Зої Лозенко, житло якої було спалено, а п’ятеро членів її родини загинули від рук злочинців. Нещодавно ЄСПЛ ухвалив рішення про компенсацію їй заподіяної моральної шкоди з боку Української держави в обсягу 20 тис. євро», - сказала Д.Алексеєва.

Представники Європейського Центру з прав ромів провели 17-19 листопаді низку зустрічей та правових семінарів із членами місцевих громад в Ізмаїлі, Нерубайському, інших населених пунктах Одеської області, під час яких знайомили їх з невід’ємними правами людини, а також закликали ширше взаємодіяти з органами державної влади для розв’язання назрілих проблем ромських громад.