Є 5 тисяч гривень? Їдьте на Алею зірок до Донецька

У Донецьку заснували Алею зірок, на якій можна увічнити себе або підприємство за 5-10 тисяч гривень.

Як повідомляють автори проекту "Алея зірок в Донецьку", тепер всім охочим надається можливість закласти на бульварі Пушкіна в центрі міста іменну зірку з граніту або полімеру (з гранітними або латунними вставками - залежно від вартості). Установка іменного каменя з ім`ям і прізвищем коштуватиме 5 тис. гривень, весільного каменя (з двома іменами і прізвищами) – 7,5 тис. гривень, каменя з назвою компанії з логотипом - 10 тис. гривень.

Автори проекту відзначають, що приводом для установки зірки можуть бути день народження, весілля, річниця спільного життя, народження дитини, день закінчення школи або ВУЗу і т.п.

Організатори проекту також акцентують, що на бульварі відведено місце тільки для 360 іменних зірок.