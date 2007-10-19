Мер Макіївки не буде підлаштовуватися під інтереси Донецька

Мер Макіївки Олександр МАЛЬЦЕВ заявляє, що не підлаштовуватиметься під територіальні інтереси Донецька. Про це він сказав на брифінгу, повідомили в прес-службі Макіївської міськради.

Коментуючи на прохання журналістів чутки про вірогідне приєднання частини Червоногвардійського району Макіївки до Донецька, О.МАЛЬЦЕВ сказав, що "згоди на це ніколи не дасть".

"Що стосується того, приєднувати чи не приєднувати частину Макіївки до Донецька, то як міський голова, як макіївчанин, я на це згоди ніколи не дам. І впевнений, що мою позицію підтримають і депутати міськради", - підкреслив О.МАЛЬЦЕВ.

При цьому він твердо зазначив, що "півмільйонне місто, яке має свою історію, не підлаштовуватиметься під інтереси іншого міста".

Водночас О.МАЛЬЦЕВ підтвердив, що на його ім`я надійшли два листи – "за підписом обласного управління архітектури й за підписом Донецького міського голови".

"Проте, в жодному з них не ставилося питання про приєднання чи неприєднання Червоногвардійського району до Донецька, в них йшлося виключно про надання даних для розробки Генплану щодо того, що знаходиться на території району, який межує з Донецьком, яка там інфраструктура. Це все чисто технічні питання", - пояснив мер Макіївки.

Проте він ще раз підкреслив, що у випадку, якщо питання про передачу району в підпорядкування Донецька все ж таки виникне, він буде категорично проти.

"Я на це не піду ніколи й нікому не дам "дерибанити" місто. Принаймні, поки я залишаюся міським головою", - зазначив О.МАЛЬЦЕВ.