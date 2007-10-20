Луганська облрада надали 1 га землі громаді буддистів

Депутати Луганської облради надали 1 га землі релігійній громаді буддистів (буддійському ордену “Махасангха Ніппондзан Мьоходзі”) для організації парку і спорудження “Священного Кургану Ступи”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено більшістю голосів на позачерговій сесії Луганської обласної ради. Депутати підтримали ідею буддистів та виділили на території Веселогірської сільської ради Слав’яносербського району під це будівництво земельну ділянку площею 1 га для передачі її в оренду на 49 років.

Під час обговорення цього питання голова обласної ради Валерій ГОЛЕНКО повідомив, що до нього і до депутатів з проханням дати дозвіл на це будівництво звернулися релігійні та громадські організації не лише Луганщини, а й Донецька, Києва і навіть Киргизстану.

Як повідомлялося, буддисти виступили з ініціативою будівництва в Україні комплексу Кургану Ступи заввишки близько 30 метрів (купол буддійської ступи (чортен) або храму втілює корону, а також є символом царювання). Приміром, у Великобританії є дві подібні споруди. Одна з них, Лондонська пагода світу в парку Баттерсі на березі Темзи, споруджена 1985 року, – стала символом перемін у суспільстві та закінчення „холодної війни”. У Східній Європі досі немає жодної Ступи. Найближча до України розташована у Відні, на березі Дунаю. Також планується навколо Кургану Ступи розбити ландшафтний парк.