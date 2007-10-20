Водії провели акцію протеста проти свавілля міліції

У суботу в Катеринбурзі та Санкт-Петербурзі відбулися акції протесту автомобілістів проти сваволі міліції, повідомляє "Эхо Москвы". Пікети і автопробіги були влаштовані на підтримку нещодавно побитого в міліції правозахисника-автомобіліста з Катеринбурга Кирила Форманчука, також відомого як "Медвед".

Нагадаємо, що Форманчук "уславився" тим, що закрився в своїй машині на шість годин, відмовляючись віддати даїшникам, якы зупинили його, табличку з написом "медвед". Потім на нього склали протокол в місцевому РУВС, проте суд визнав його невинним.

Невдовзі Форманчук почав боротьбу за права автомобілістів, написавши більше 50 скарг на дії співробітників ДАІ. На початку жовтня цього року він звернувся в ДАІ, щоб поставити на облік свій новий автомобіль, проте як був доставлений у військкомат як такий, що ухиляється від служби. Повідомлялося, що Форманчук нібито влаштував бійку з воєнкомом, а після був відправлений до Чкаловського РУВС, де його ймовірно кілька годин били. Нині він у тяжкому стані перебуває в 40-й міськлікарні Катеринбурга.

У суботу за підсумками мітингу в Катеринбурзі автомобілісти зібрали більше 300 підписів під зверненням до Генпрокуратури з вимогою розібратися в ситуації з Форманчуком. У свою чергу жителі Петербурга вирішили надіслати листа президентові Росії з проханням узяти під особистий контроль розслідування обставин цієї справи.

Обидві акції минулися без ексцесів. Попри те, що заходи не були санкціоновані, ніхто з організаторів акцій протесту затриманий не був.

Автолента