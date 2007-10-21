УМВС Вінниччини придбало для дільничих 235 автомобілів
07:47, 21 жовтня 2007Суспільство
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Мільйон - бюджетний, решта - від спонсорів
З початку року Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області придбало 235 автомобілів для дільничних інспекторів всіх районів області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Центру громадських зв’язків УМВС у Вінницький області.
19 жовтня обласне управління МВС вручило ще 45 автомобілів ВАЗ-2107 для всіх підрозділів ДАІ.
На придбання автомобілів з міського та обласного бюджетів виділено близько 1 млн. грн., інші кошти - спонсорська допомога.
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