Біржова криза набула всесвітнього масштабу

Провідні азіатські фондові біржі відреагували на останню торгову сесію в США значним падінням провідних індексів. На тлі не дуже сприятливих фінансових звітів великих компаній американський індекс Dow Jones за підсумками фондових торгів в США 19 жовтня 2007 р. знизився на 366,94 пункту (-2,64%) - до 13522,02 пункту, а індекс Nasdaq - на 74,15 пункту (-2,65%), досягнувши 2725,16 пункту. Індекс S&P знизився на 39,45 пункту (-2,56%), склавши 1500,63 пункту.

На такому несприятливому тлі провідний японський біржовий індекс Nikkei в першу годину торгів опустився на 1,7%, а гонконзький Hang Seng - на 2,7%. На 3,3% у першу годину торгів знизився південнокорейський Korea Composite Stock Price Index. Падіння фондових індексів також спостерігається на біржах Австралії, Індонезії, Філіппін і Тайваню. Зокрема, зважений ціновий індекс Тайванської фондової біржі в першу годину торгів подешевшав на 3,5%, передає Associated Press.

РБК-Україна