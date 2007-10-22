Наташу Корольову обікрали у Києві на ”Танцях із зірками”

Минулої п`ятниці на репетиції «Танців із зірками» трапилася неприємність - Наташу Корольову обікрали прямо в павільйоні. Після репетиції Наташа збиралася їхати в свій номер в готель «Либідь», коли раптом з`ясувалося: зник багаж. Не виявилося і речей Євгена Папунаїшвілі - партнера поп-зірки по «Танцях».

- Ми спочатку не повірили в крадіжку, думали, може, десь не там залишили, - розповіла Наташа "Комсомольской правде в Украине".- Але потім все-таки переконалися в тому, що речі були вкрадені.

Для того, щоб вислідкувати злодія, адміністратори проекту навіть звернулися до комп`ютерних хакерів.

- Хлопці по сім-картах відстежили, що речі довго перебували на території павільйону, в якому проходять зйомки, - розповіла Корольова. - Але як не шукали - знайти їх ми не змогли: мабуть, добре заховали. Вже ближче до ночі востаннє сигнал був зафіксований в районі Виноградаря. І все.

Прохання повернути хоч би документи було не раз озвучено в ефірі одного з українських телеканалів. Проте пошуки таким методом успіхом поки не увінчалися.

- Я не знаю, як ми тепер виїдемо додому, а потім повернемося назад на зйомки, - скаржиться засмучений Папунаїшвілі. - Організатори намагаються вирішити це питання, але настрій вже не той.

- Найобразливіше не те, що вкрали гроші і мобільник. Найбільше шкода речей, які злодіям не потрібні: у мене на телефоні були фото сім`ї, сина, - засмучується Корольова. - Недавно у бабусі моєї був день народження, мені передали декілька фото, я їх з собою носила.