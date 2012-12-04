Київ заборгував за міську електричку близько 53 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Гудков.

«Договір з ПЗЗ не виконується, Київ не доплачує», - сказав він.

О.Гудков відзначив, що ПЗЗ домагається виплат від Київської адміністрації через суд. Крім того, він повідомив, що «Укрзалізниця» веде систематичні переговори, листування, а також ініціює судові розгляди для отримання від облдержадміністрації компенсації за приміські залізничні пасажирські перевезення.

«Облдержадміністрації не закладають кошти для компенсації до бюджету, а тих коштів, які закладаються, не вистачає», - сказав він.

О.Гудков нагадав, що у 2013 році може запрацювати механізм держзамовлення на приміські пасажирські перевезення, який врегулює питання фінансування таких перевезень.