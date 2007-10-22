Кабмін затвердив Стратегію модернізації...

Кабінет Міністрів України своєю постановою (№888-р від 17 жовтня ц.р.) затвердив Стратегію модернізації системи управління державними фінансами.

У тексті Стратегії модернізації системи управління державними фінансами зазначається, що її метою є визначення стратегічних принципів і напрямів розвитку системи управління державними фінансами і підвищення ефективності її функціонування шляхом удосконалення нормативно-правового забезпечення і створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.

Також наголошується, що існуюча в Україні система управління фінансами сформувалася під впливом структурних змін, які відбулися у всіх сферах суспільного життя, і характеризується недостатнім рівнем «інституційної можливості» та інтеграції її учасників.

Основними принципами модернізації системи управління фінансами, відповідно до рекомендацій Комісії Європейської співдружності, є: системність і послідовність політики і дій у сфері державних фінансів; ефективність управлінських рішень (зокрема щодо використання бюджетних коштів); відвертість і прозорість, яка передбачає доступність для суспільства і засобів масової інформації процедур розгляду і ухвалення рішень щодо використання державних фінансів.

Модернізація системи управління фінансами проводитиметься шляхом створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи, яка передбачає раціоналізацію і оптимізацію виконання функціональних процесів і технологічних процедур, налагодження взаємодії інформаційних систем суб`єктів сектора державного управління, проведення методологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів; удосконалення системи навчання, підвищення професійного і кваліфікаційного рівня фахівців у сфері державних фінансів та інформаційних технологій; підвищення рівня нормативно-правового і методологічного забезпечення процесів, пов`язаних зі змінами в системі управління фінансами.

В результаті реалізації Стратегії планується забезпечити впорядкування міжвідомчої координації управління державними фінансами; сформувати технологічну підтримку управління державними фінансами на основі використання інтегрованої інформаційно-аналітичної системи; забезпечити вдосконалення процесу управління державними фінансами в частині складання і виконання бюджетів всіх рівнів; забезпечити підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів держави; створити умови для гармонізації системи управління фінансами за міжнародними стандартами.