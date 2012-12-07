Експерт думає, що доля української труби залежатиме від відносин з Росією

Значення української газотранспортної системи (ГТС) після запуску в експлуатацію газопроводу «Південний потік» залежатиме від відносин України та Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомила виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Марія ван дер Ховен напередодні церемонії «Південний потік – зміцнення партнерських відносин», присвяченої початку будівництва газопроводу.

«Те, що відбуватиметься з українськими трубопроводами, в значній мірі залежатиме від відносин Росії та України. І вже завдання цих двох країн ухвалити ті умови, які будуть прийнятні для всіх», - сказала вона, відповідаючи на запитання УНІАН, яке значення матиме ГТС України для поставок газу до Європи після запуску «Південного потоку».

При цьому вона підкреслила, що ГТС України є ключовим активом збільшення потенційних поставок.

«Ми говоримо не лише про російський газ, а про газ взагалі, який надходить із різних джерел, у тому числі й скраплений газ», - додала вона.

М.Ховен зазначила, що попит на газ у Європі в 2011 році скоротився на 11%, і очікується подальший спад газового споживання в 2012 році. Це не стосується лише Туреччини, додала вона. За її словами, в майбутньому попит на природний газ в Європі збільшуватиметься. «Європейські потреби в газі до кінця цього десятиліття можуть знову повернутися до рівня 2010 року», - повідомила М.Ховен.

Водночас, вона зазначила, що в майбутньому європейський ринок газу буде відкритий для будь-якого гравця. За словами М.Ховен, на ринку будуть представлені багато постачальників, окрім Росії, активно поставлятимуть природний газ Норвегія, Алжир та інші країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Анапи пройде урочиста церемонія початку будівництва «Південного потоку».

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект із будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи – «Південний потік» - в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією було підписано міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення щодо проекту вже підписано з Угорщиною, Словенією, Сербією та Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме понад 900 км, максимальна глибина – понад 2 км, проектна потужність – 63 млрд куб м.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG - є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall та французька EDF – по 15%.