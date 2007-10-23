Кандидат у депутати від БЮТ потрапив у ДТП

Народний депутат України V скликання, кандидат у народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко Вадим ПЕТРЕНКО потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам розповів сам В.ПЕТРЕНКО.

За його словами, 19 жовтня в Полтавському районі його автомобіль «Мерседес» зіткнувся із зустрічною «Волгою».

«Ми обоє їхали кілометрів по 90. Зіткнулися. З`їхали в кювет колесами догори. ”Волга” теж перекинулася двічі й лягла на дах. У нас усі уціліли», - повідомив В.ПЕТРЕНКО.

За словами В.ПЕТРЕНКА, в автомобілі «Мерседес» із ним на ділову зустріч до села Мачухи їхали колега й водій.

У В.ПЕТРЕНКА перелом ребра, забій коліна й спини, у колеги — забої хребта й обличчя, у водія – забій коліна. Всі троє зараз лікуються вдома.