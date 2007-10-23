Гроші за загиблих у Дніпропетровську вже є, залишилось зібрати всі документи

Сьогодні ввечері у Дніпропетровську виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР та виконавчий директор ТОВ «Газекс-Україна» Віталій ДЕМ’ЯНЮК підписали офіційну угоду про виплату родичам по 500 тис. грн. на кожного загиблого від вибуху газу.

Як передає кореспондент УНІАН, 24 жовтня кошти почнуть перераховувати на персональні рахунки родин загиблих, відкритих в “Ощадбанку”.

Коментуючи підписання угоди, В.БОНДАР зазначив, що, крім указаної суми компанія «Газекс-Україна» повністю оплатить податки на доходи фізичних осіб при отриманні цієї матеріальної допомоги. За словами В.БОНДАРЯ, сьогоднішня угода є перший етап матеріальної допомоги постраждалим в результаті вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська.

На другому етапі компанія «Газекс-Україна» має намір виплатити сім’ям постраждалих заявлені раніше 20 млн. грн.

Відповідаючи на запитання журналістів президент ЗАТ «Комплексні енергетичні системи» (Росія) Михайло СЛОБОДІН заявив, що 20 млн. грн. для постраждалих компанія вже виділила, і проблема полягає лише у підготовці великої кількості документів для отримання постраждалими коштів. «Ми хочемо виключити можливість будь-яких претензій, які можуть виникнути під час розподілу 20 млн. грн. для більш ніж 400 постраждалих», - зауважив М.СЛОБОДІН.

За його словами, російські акціонери ВАТ «Дніпрогаз» планують передати всі права Дніпропетровській облдержадміністрації для розподілу 20 млн. грн. серед постраждалих.