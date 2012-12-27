Більше половини українців проти державного статусу російської мови - соціологи

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 25 вересня – 5 жовтня 2012 р.

Соціологи зазначають, що упродовж останніх двох років кількість противників та прихильників двомовності майже рівні. Проте, у 2012 році рівень підтримки надання російській мові статусу державної різко зменшився, особливо протягом другої половини 2012 року. Якщо говорити про більш довгу динаміку, то з 2009-2010 років рівень підтримки ініціативи зменшився з 52-54% до 41%, натомість кількість противників зросла з 40-41% до 51%.

Серед найбільших прихильників двомовності - мешканці Донбасу (75%), Півдня (72%) та Сходу (53%). Водночас майже 70% мешканців Центральної та Північної України та майже 90% Західної – не підтримують ініціативу. Надання російській мові статусу державної більше підтримують старші люди, найменше – молодь, більше у містах, ніж в селах.

Можна припустити, що нещодавнє підсилення на законодавчому рівні статусу російської мови на окремих територіях в цілому сприяло погіршенню ставлення до ідеї надання російській мові статусу державної загалом в країні, зазначають соціологи.

Адже, згідно з результатами аналогічного дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у липні 2012 року, майже 80% опитаних не мали упродовж останнього року жодних проблем з використанням рідної мови.

На думку 37% опитаних, більшого захисту на законодавчому рівні в Україні потребує українська мова, вдвічі менше - 18% – вважають, що більшого захисту потребує російська. Водночас 34% вважають, що обидві мови достатньо захищені на законодавчому рівні.

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька;

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська;

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська;

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь;

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська;

Донбас: Донецька, Луганська.