Депутати б’ють на сполох: рукописна спадщина України псується від холоду

11:39, 27 грудня 2012
Суспільство
761 0

Депутати заявляють про катастрофічну ситуацію зі станом збереження рукописів у Центральному держархіві громадських об’єднань.

Твори видатних українців можуть бути втрачені назавжди / Фото : punct.com.ua

Ряд народних депутатів звернулись до прем’єр-міністра України Миколи Азарова, голови КМДА Олександра Попова та голови Державної архівної служби України Ольги Гінзбург стосовно катастрофічної ситуації зі станом збереження унікальних рукописів та раритетів визначних українців у Центральному державному архіві громадських об’єднань України.

Звернення підписали голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко, голова Комітету ВР з питань культури і духовності В’ячеслав Кириленко та голова Комітету ВР з питань науки і освіти Лілія Гриневич, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка.

Діячі культури, письменники та науковці повідомили ініціаторам звернення, що в Україні склалася катастрофічна ситуація зі станом збереження найвидатніших книг, зокрема, у Центральному державному архіві громадських об’єднань України, де також зберігаються і матеріали фонду відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України.

Йдеться про рукописи-оригінали творів Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі України і багатьох інших українських письменників, а також про унікальний пергаментний аркуш XIV ст.

Складність ситуації полягає у тому, що зараз, у зимовий період, при збереженні цих унікальних видань не дотримується температурно-вологісний режим приміщення, а тому ці раритети просто псуються.

Так, постійна температура приміщення, де зберігаються подібні твори, має становити не менше 16 градусів, тоді як зараз у приміщеннях Центрального державного архіву громадських об’єднань України вона ледь сягає 8 градусів.

«Враховуючи те, що ближчим часом очікуються сильні морози, науковці б’ють на сполох, адже унікальна спадщина може бути втрачена назавжди», - наголошується у повідомленні.

Спроби працівників Центрального державного архіву громадських об’єднань України вплинути на ситуацію зайшли в глухий кут, відзначається у повідомленні.

Як наголошують автори звернення, вартість лише рукописної спадщини Тараса Шевченка (рукописи, альбоми, так звані «захалявні» книжки тощо) не можна оцінити.

«А якщо говорити про цінність усіх рукописів, що зберігаються в цій установі, то йдеться про неоціненні речі, яким Українська держава повинна забезпечити належне зберігання», – переконаний М.Томенко.

Автори звернення зазначають, що у разі необхідності, якщо не будуть забезпечені нормальні умови зберігання українських рукописів, вони ініціюватимуть розгляд цього питання на засіданні одного із профільних комітетів парламенту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter