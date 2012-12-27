Депутати б’ють на сполох: рукописна спадщина України псується від холоду

Ряд народних депутатів звернулись до прем’єр-міністра України Миколи Азарова, голови КМДА Олександра Попова та голови Державної архівної служби України Ольги Гінзбург стосовно катастрофічної ситуації зі станом збереження унікальних рукописів та раритетів визначних українців у Центральному державному архіві громадських об’єднань України.

Звернення підписали голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко, голова Комітету ВР з питань культури і духовності В’ячеслав Кириленко та голова Комітету ВР з питань науки і освіти Лілія Гриневич, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка.

Діячі культури, письменники та науковці повідомили ініціаторам звернення, що в Україні склалася катастрофічна ситуація зі станом збереження найвидатніших книг, зокрема, у Центральному державному архіві громадських об’єднань України, де також зберігаються і матеріали фонду відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України.

Йдеться про рукописи-оригінали творів Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі України і багатьох інших українських письменників, а також про унікальний пергаментний аркуш XIV ст.

Складність ситуації полягає у тому, що зараз, у зимовий період, при збереженні цих унікальних видань не дотримується температурно-вологісний режим приміщення, а тому ці раритети просто псуються.

Так, постійна температура приміщення, де зберігаються подібні твори, має становити не менше 16 градусів, тоді як зараз у приміщеннях Центрального державного архіву громадських об’єднань України вона ледь сягає 8 градусів.

«Враховуючи те, що ближчим часом очікуються сильні морози, науковці б’ють на сполох, адже унікальна спадщина може бути втрачена назавжди», - наголошується у повідомленні.

Спроби працівників Центрального державного архіву громадських об’єднань України вплинути на ситуацію зайшли в глухий кут, відзначається у повідомленні.

Як наголошують автори звернення, вартість лише рукописної спадщини Тараса Шевченка (рукописи, альбоми, так звані «захалявні» книжки тощо) не можна оцінити.

«А якщо говорити про цінність усіх рукописів, що зберігаються в цій установі, то йдеться про неоціненні речі, яким Українська держава повинна забезпечити належне зберігання», – переконаний М.Томенко.

Автори звернення зазначають, що у разі необхідності, якщо не будуть забезпечені нормальні умови зберігання українських рукописів, вони ініціюватимуть розгляд цього питання на засіданні одного із профільних комітетів парламенту.