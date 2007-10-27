Два рівні вищої освіти: магістр має думати, а бакалавр - виконувати

У Росії набув чинності закон про запровадження дворівневої системи вищої освіти. Президент країни Володимир Путін підписав 26 жовтня ц.р. федеральний закон "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації (у частині встановлення рівнів вищої професійної освіти)".

Закон передбачає перехід на два рівні вищої освіти в РФ: бакалавріат - перший рівень, магістрат або спеціалитет (підготовка фахівців) - другий рівень. Ці рівні передбачають окремі державні освітні стандарти й самостійну підсумкову атестацію. Ліцензування, атестацію та держакредитацію вузів за програмами бакалавріату, магістрату та підготовки фахівців також пропонується проводити окремо.

Нормативний термін навчання в бакалавріаті становитиме від 3 до 4 років залежно від напряму, в магістраті на базі бакалавріату - 2 роки, а за програмами підготовки фахівців - не менше 5 років.

Розробники закону припускають, що перший рівень (бакалавріат) підготує студента до роботи, яка передбачає виконавські функції у виробничій або соціально-економічній сфері (лінійні менеджери, фахівці з продажу, адміністратори тощо). Підготовка на першому рівні проходитиме за невеликою кількістю базових напрямів, а поглиблена спеціалізація відбуватиметься в магістраті чи спеціалітеті. При цьому в магістраті готуватимуть осіб, орієнтованих на діяльність, яка вимагає аналітичних і проектних навичок, а також на науково-дослідну діяльність. Підготовка фахівців передбачає самостійну виробничу або соціально-економічну діяльність, пов`язану з аналізом, проектуванням і організацією робіт в своїй профільній сфері.

При цьому у ряді сфер буде збережена п’яти- і шестирічна система навчання. Зокрема, йдеться про фахівців у галузі охорони здоров`я і держбезпеки. На первинному етапі навчання буде побудоване за системою "4+2" або 5 років. Надалі можливий перехід на 3-річний бакалавріат. Але це має бути пов`язано із збільшенням термінів навчання в загальноосвітніх школах.

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