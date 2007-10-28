Скандальний пам`ятник Катерині II в Одесі освятять

Сьогодні о 17.00 глава Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату АГАФАНГЕЛ має намір провести обряд освячення відкритого суботу в Одесі пам’ятника російській імператриці Катерині II.

Як передає кореспондент УНІАН, в суботу після 22.00 години шістьох учасників акції протесту проти відкриття пам’ятника російській імператриці Катерині II, затриманих під різними приводами працівниками міліції Шевченківського та Порто-франківського відділень міліції, звільнено з-під варти. Це – Павло ГРЕЧАНИЙ, Ігор БОРИСЮК, Андрій ВИСОЦЬКИЙ, Ігор ЗАГОРОДНІЙ, Володимир МУСЯК та Віктор ЛОБАН, які давали пояснення щодо участі в масовій акції протесту проти встановлення в обласному центрі пам’ятника російській цариці.

Про це сьогодні поінформував УНІАН заступник голови Одеської облорганізації Української народної партії Андрій КАРПЕНКО. За його словами, „деяких представників українських громадських організацій, наприклад, Віктора ЛОБАНА, троє правоохоронців у цивільному зупинили під час повернення додому, на перехресті вулиць Пушкінської і Ланжеронівської, і під приводом перевірки документів супроводили до Приморського райвідділу міліції. Хоча В.ЛОБАН пред’явив паспорт особам у цивільному”.

За свідченнями очевидців, „одна з бійок між прихильниками відкриття монумента і учасниками акції протесту сталася внаслідок того, що працівники міліції пропустили крізь свої ряди групу провокаторів з боку Партії регіонів - близько десятка треновананих молодиків, які зірвали і кинули під ноги два партійні прапори Української народної партії. Вони спробували також зірвати прапор ВО „Свобода”, однак отримали належну відсіч з боку активістів партії та представників Українського козацтва”.

Водночас, журналісти стали свідками, як у сутичку втрутилися десятки бійців міліцейського спецпідрозділу „Беркут”. Однак вони затримували і вистежували представників Українського козацтва, КУНу, „Тризуба” та „Свободи”, а не представників охоронних структур - зачинщиків бійки з боку Партії регіонів та громадської організації „Єдіноє отєчєство”, що пройшли через кілька міліцейських рядів, 1,5-метрові металеві парапети й накинулися з кулаками на своїх політичних опонентів.

Як повідомляв УНІАН, скульптурна композиція на згадку про засновників Одеси була встановлена в 1900 році і знесена в 1920-у. Фрагменти меморіалу зберігаються в історико-краєзнавчому музеї.

На місці, де стояла композиція, в 1965 році було встановлено пам’ятник матросам-потьомкінцям. У 2007 році його демонтували і перенесли на Митну площу. На цьому місці в суботу, 27 жовтня, було відкритом пам’ятник засновникам міста, центральною фігурою якого є постать російської імператриці Катерини II.