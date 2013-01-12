Двоє озброєних злочинців захопили таксі

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, близько п’ятої години ранку в Коломийський міськвідділ міліції звернувся 58-річний таксист із Хмельницької області. Він повідомив, що напередодні ввечері в місті Дунаївці в його автомобіль «ВАЗ-21093» підсіли двоє молодих чоловіків і попросили підвезти їх в одне із сіл Дунаєвецького району. Дорогою один із чоловіків приставив до голови водія пістолет і наказав їхати у Вінницю. Невдовзі пасажири передумали й сказали, що їм потрібно в Чернівці.

Під дулом пістолета таксист проїхав через Хмельницьку та Чернівецьку області й, на вимогу нападників, направився у Коломию. Близько другої години ночі в приміському селі Шепарівці зловмисники звеліли таксисту зупинитися. Забрали в нього техпаспорт на авто і зі словами: «Ти вільний! І не подумай заявити в міліцію, бо знайдемо й уб’ємо!», виштовхали з салону.

Отримавши повідомлення про збройне викрадення авто, міліція виставила загороджувальні пости в Коломийському та сусідніх із ним районах. Близько 13.00 викрадене таксі зупинили на блок-посту в Шепарівцях. Працівники міліції затримали водія і пасажира, в одного з них було вилучено пневматичний пістолет, зовні дуже схожий на пістолет Макарова. Потерпілий таксист упізнав у них нападників.

Затриманими виявилися тридцятирічний житель села Ільці та 24-річний мешканець села Бистрець Верховинського району Івано-Франківської області, які складали у Дунаївцях збірні дерев’яні будинки. Молодший має судимість за крадіжки з проникненням у житло, але отримав умовний строк.

Стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.