Великий виробник хлібу запланував зупинити завод і звільнити 630 робіників

Відповідний наказ 4 січня видав директор “Стіомі-Холдинг” Олександр Огуй, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Згідно із цим документом, планується з 12 березня скоротити штат працівників та призупинити виробництво.

В наказі говориться про те, що ситуація вимагає тимчасового призупинення виробництва у зв’язку зі збитковістю пекарського виробництва, викликаною високим енергоспоживанням застарілого обладнання, високими цінами на енергоресурси та з метою реорганізації діяльності і планів інвестиційного проекту.

Разом із тим члени ініціативної групи хлібозаводу зауважили кореспонденту УНІАН, що під загрозою звільнення опинилося 630 робітників.

“Завод доводять до банкрутства, а нас фактично виганяють на вулицю”, - наголосили вони.

За словами працівників хлібокомбінату, 16 січня в 12:00 вони планують влаштувати на майдані Незалежності біля Хмельницької ОДА акцію протесту.

Довідка УНІАН. З 20 липня 2012 року ТОВ “Стіомі-Холдинг” (покриває 50% території області - УНІАН) підвищило на 10% оптово-відпускні ціни на хліб масового вжитку (соціальний хліб), а саме: хліб “Подільський пшеничний” та хліб “Запашний” – до 2,81 грн, батон “Нарізний” – до 2,51 грн.

Протягом 2009-2011 років та першого півріччя 2012 року ТОВ “Стіомі-Холдинг” не підвищувало ціни на хліб масового вжитку. За добу підприємство, яке належить великому агрохолдингу “Кернел”, випікає близько 50 т хліба.