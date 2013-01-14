ЗМІ: Українців пустять до Європи без віз не раніше 2015 року

У парламенті одразу три фракції (Партії Регіонів, «Батьківщини» та УДАРу) вирішили задекларувати свою європейськість і в п'ятницю домовилися зробити спільну декларацію, повідомляє Сегодня

Прем'єр Микола Азаров вирішив присвятити євроінтеграції частину вихідного дня, після чого повідомив у «Фейсбуці», що провів з віце-прем'єрами і міністрами нараду з виконання плану дій з ЄС і вирішив взяти на себе координацію дій влади в цьому питанні. «Тим самим піднімаючи рівень вирішення проблем на найвищий рівень в уряді», - додав Микола Янович.

Привід для європожвавлення зрозумілий: на 25 лютого запланований саміт Україна-ЄС, і влада з опозицією в єдиному пориві вирішили показати своє прагнення опинитися в Європі.

Як відомо, підписання договору про асоціацію та зону вільної торгівлі обіцяють не раніше листопада нинішнього року. А ось у лютому, за словами екс-міністра закордонних справ Петра Порошенка, «Україна повинна отримати рішення про завершення першого етапу безвізового режиму».

Що це значить, Петро Олексійович пояснив так: «Завершити етап адаптації законодавства та перейти вже до Імплементаційної етапу. Тобто етапу впровадження цього законодавства в практичну сферу реалізації цієї політики».

Чи реально завершення першого етапу 25 лютого? Джерело в структурах Євросоюзу це не підтвердило і не спростувало. Зате підтвердило слова Порошенка про те, що це означає: завершення першого етапу не означає, що нас відразу ж почнуть пускати в ЄС туристами без віз; це означає, що Україна привела свої закони у відповідність до вимог плану дій з надання безвізового режиму, а на другому етапі місія ЄС буде перевіряти, як на практиці виконуються ці вимоги.

Молдова вже знаходиться на другому етапі і, за словами голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, може отримати скасування віз у 2014 році. Для України чіткі терміни поки не називалися, але, за словами джерела, у разі переходу нашої країни на другий етап на найближчому саміті мова може йти про 2015 рік.

До речі, і для Молдови, і для нас мова йде тільки про скасування короткострокових віз, які потрібні для турпоїздки, відрядження або поїздки в гості; скасування тривалих віз, необхідних для навчання або роботи в Євросоюзі, навіть не обговорюється.

«У нас перед кожним самітом Україна-ЄС починають бити себе в груди і доводити, що ми великі євроінтегратори, ніж самі європейці, і якщо нас не візьмуть в Європу, ми виберемо інший напрямок, - говорить політолог Володимир Корнілов. - От тільки, думаю, закінчиться саміт жорсткими заявами на адресу один одного. Адже до дзвінка Баррозу Януковичу вже було зроблено півкроку в бік МС, після нього вирішили трохи пригальмувати, а після саміту все встане на свої місця. Хочуть того євроінтегратори чи ні, але в України об'єктивно немає іншого вибору, як поступово дрейфувати в зовсім інший бік».