МОЗ вводить примусове ліцензування виробництва ліків

Міністерство охорони здоров'я планує запровадити примусове ліцензування виробництвалікарських препаратів.

Як повідомляє «КоммерсантЪ – Украина», національні виробники, для яких ліцензія на випуск запатентованих препаратів буде дуже дорогою, зможуть звернутися до держави і поставити вимогу про зниження ставки.

На думку фахівців МОЗ , це допоможе забезпечити нижчі ціни на препарати. Проте в міжнародних корпораціях, що володіють патентами, не бачать в ухваленні документа сенсу - адже у кожного запатентованого препарату є аналог без патенту.

В опублікованому у понеділок, 21 січня, плані діяльності МОЗ наступного року йдеться, що відповідний проект мав бути затверджений у II кварталі.

Радник міністра охорони здоров'я Дмитро Підтуркін говорить, що зараз проект розробляє спеціальна робоча група, він буде готовий через кілька тижнів.

Примусове ліцензування дає змогу місцевим виробникам випускати запатентовані препарати навіть у тому разі, якщо вони не змогли домовитися з держателем патенту. "Якщо компанія хоче випускати препарат, але власник патенту вимагає необгрунтовано високу плату за його використання, то місцевий виробник звертається до уряду, який сам встановлює ставку роялті і змушує власника патенту віддати патент у використання", - пояснив Д.Підтуркін.

Цей механізм буде запроваджено на виконання рішення РНБО, який зажадав від МОЗ адаптувати українське законодавство до вимог Євросоюзу в частині примусового ліцензування. Указ було ухвалено в травні минулого року. Крім того, примусове ліцензування передбачене законами "Про захист прав на винаходи і корисні моделі" і "Про лікарські препарати".

Проте, згідно з прийнятими Україною нормами угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), механізм примусового ліцензування запускається лише у разі гострої соціальної потреби і лише якщо виробник сам не зміг домовитися з правовласником. "Зазвичай його використовують для виробництва ліків від поширених в країні важких захворювань, таких як СНІД або гепатит, а також у разі епідемії", - зазначив Д.Підтуркін.

Він вважає, що новий механізм забезпечить доступність ліків. "Ці препарати будуть набагато дешевшим ніж оригінальні", - сказав радник міністра.

"Зростання цін на лікарські препарати відбувається не через підвищення їх ефективності, безпеки і якості, а через дії суб'єктів ринку, спрямованих на максимізацію прибутку”, - йдеться в указі РНБО.

За словами Д.Підтуркіна, у ряді країн примусове ліцензування привело до позитивних результатів. У Єгипті, наприклад, ціна вакцини проти СНІДу впала в 10 разів, в Індонезії - у 6 разів: "У США така практика розвинена ще більше - там держава може забрати будь-який патент безкоштовно, якщо це потрібно для соціальних потреб".

Власники патентів побоюються, що в Україні норма може стати нежиттєздатною. "В Україні практично кожен запатентований засіб має аналог, у якого немає патенту. І більшість діючих речовин для них виробники купують у тієї ж Індії за низькими цінами. Налагоджувати їх виробництво тут буде невигідно", - вважає партнер ЮК "Правовий альянс" Ілля Костін (представляє інтереси компаній Merck, Novartis, Berlin Chemie, Pfizer та інших).

За його словами, великі фармацевтичні корпорації готові йти назустріч соціальним потребам, але для цього порядок має бути прописаний дуже чітко. "Зараз ситуація на ринку така, що виробляти місцеві препарати швидше за все буде або "Фармак", або "Дарниця". І це забезпечить їх монополію, оскільки в порядку зазначено, що ліцензуються окремі заводи", - відзначив він.