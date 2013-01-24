Опитування: Кияни «проїдають» майже дві третини місячного доходу

Про це свідчать результати опитування компанії UTG, проведеного у 2012 році, повідомив на прес-конференції керівник департаменту стратегічного консалтингу консалтингової компанії UTG Віктор Оборський.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за даними опитування, найбільшою статтею витрати для киян є придбання продуктів харчування (30,4%), за ними йде придбання одягу і взуття (13%), розваги і громадське харчування (11,5%), інші споживчі витрати (7,1%).

Керуючий партнер консалтингової компанії UTG Віталій Бойко зазначив, що частка витрат киян на продукти харчування наближається до європейських показників, де витрачають на їжу 25% сімейного бюджету. Він додав, що найменше на продукти витрачають американці (15% сімейного бюджету).

За словами В.Оборського, нестабільна економічна ситуація, а також очікування девальвації гривні призвели до зменшення витрат на одяг і взуття і збільшення відкладених коштів (неспоживчі витрати і відкладені кошти складають 38% від сімейного доходу).

При цьому експерт відзначив збільшення витрат на відвідування закладів громадського харчування, що супроводжується зростанням кількості закладів громадського харчування у складі торгових центрів як чинника залучення відвідувачів і продовження часу перебування в них.

У свою чергу, В.Бойко висловив думку, що скорочення витрат киян на придбання одягу і взуття у ТРЦ пов'язане з розвитком інтернет-торгівлі, а також пропорційно зростанню витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з опитуванням, 73,9% киян вважають за краще робити покупки в торгових центрах і супермаркетах, 21,7% - на ринках, у ТЦ і супермаркетах і 4,4% - винятково на ринках.

Довідка УНІАН. Загальноміське опитування жителів Києва проведено консалтинговою компанією UTG у 2012 році. Вибірка становила 800 осіб.