За вирубаний сквер в Одесі вандалам виставили $10 тисяч штрафу

Одеська обласна екологічна інспекція провела заміри збитків, нанесених групою лісорубів в курортній зоні Одеси, що розташована біля готелю «Аркадія», і виставила штраф у розмірі понад 78 тис грн керівникам фірм-замовників неузгодженого з міською владою зняття крон з 78 листяних дерев на висоті від 1,5 до 3 метрів.

Про це сьогодні заявив начальник Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради Ігор Дербоглав, зустрівшись із журналістами та учасниками акції протесту біля будівлі мерії під назвою «Народний мер, де народний сквер?».

Він нагадав, що Адміністративна комісія Одеської міськради відразу ж після несанкціонованої підрізування дерев притягла до адміністративної відповідальності, згідно ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення норм і правил у сфері благоустрою, керівництво ЗАТ «Аркадія», яке володіє готельним комплексом «Аркадія» . За фактичне знищення скверу на Генуезькій вулиці комісією було накладено штраф у розмірі 1700 грн.

Крім того, додав І.Дербоглав, обласна екологічна інспекція визначила штраф в розмірі 27 тис грн винуватцям повного знищення 27 дерев скверу на Генуезькій вулиці.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи стосовно вандалів, винних у знищенні або нанесенні збитків десяткам дерев скверу, співробітниками правоохоронної прокуратури, додав І.Дербоглав.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня на території, що розташована біля одеського готелю «Аркадія», співробітниками КП «Міськзелентрест» було виявлено неузгоджене з міською владою зняття крон в 78 листяних дерев на висоті від 1,5 до 3 метрів. Вік постраждалих від несанкціонованого підрізування шовковиць, тополь, акацій, кленів і каштанів від 20 до 40 років.

Фактично десятки дерев скверу перетворені в стовпчики 3-5-метрової висоти, що понуро стирчать із землі, за що власники готельного комплексу «Аркадія», які замовили роботи групі лісорубів в курортній зоні, притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення норм і правил у сфері благоустрою.

Крім накладення максимального штрафу, передбаченого цією статтею, управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради направило звернення до прокуратури Одеської області та обласної екологічної інспекції з пропозицією розрахувати суму збитків, завданих діями керівництва фірми-порушника.

За словами головного інженера одеського комунального підприємства «Міськзелентрест» Володимира Хромих, «дуже мала ймовірність того, що постраждалі від несанкціонованого січневого «обрізання»78 дерев скверу на Генуезькій вулиці переживуть цю зиму».