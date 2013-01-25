У Раді пропонують підвищити штрафи для горлохватів з «мигалками»

Народний депутат України Сергій Міщенко (позафракційний) вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення невідворотності відповідальності за порушення законодавства про встановлення та/або використання спеціальних сигнальних пристроїв”.

Як повідомляє УНІАН, даним законопроектом передбачено статтю 1225 КУпАП викласти в новій редакції. Відповідно, пропонується, що порушення вимог законодавства щодо використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв - тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до двох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, порушення вимог законодавства щодо встановлення (надання неправомірного дозволу на встановлення, встановлення без відповідного дозволу, інші порушення вимог законодавства щодо встановлення) на транспортні засоби спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв - тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

Відповідно до законопроекту, наявність або використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, які були встановлені з порушенням вимог законодавства або не були зняті відповідно до законодавства - тягне за собою накладення штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що порушення визначеного порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв на транспортних засобах призводить до неправомірного втручання у звичайний режим дорожнього руху та є причиною створення аварійних ситуацій на дорозі. “Крім цього, правопорушники часто уникають відповідальності передбаченої ст. 1225 КУпАП. Так, за 2009–2010 роки близько третини розглянутих справ було закрито з різних підстав. При цьому близько 15% справ від загальної кількості розглянутих було закрито за малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення зі звільненням правопорушника від адміністративної відповідальності та оголошенням усного зауваження відповідно до вимог статті 22 КУпАП. Крім того, у 2008 році 8,4% розглянутих справ було закрито за відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, а 4,8% – за закінченням строків накладення адміністративного стягнення (у 2009 році ці показники становлять 10,5% та 7,8% відповідно)”- йдеться в записці. В ній зазначається, що такий стан речей склався у зв’язку з невдалим формулюванням диспозиції ст.1225, яка передбачає можливість притягнення винної особи до адміністративної відповідальності виключно за сукупності одночасно двох порушень: 1) порушення вимог законодавства щодо встановлення на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв 2) порушення вимог законодавства щодо використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.