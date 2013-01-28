Лікарня «Феофанія» знову затіяла ремонт на 190 мільйонів гривень

Розкриття пропозицій заплановано на 12 лютого, пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Корпус №3, який планують ремонтувати, відомий, в тому числі, тим, що в 2010-2011 роках там лікувались після перенесених інфарктів віце-прем’єр Борис Колесніков та радник Президента Ганна Герман. У 8-поверховому корпусі на 235 ліжок працюють 490 осіб персоналу.

Ремонт замовляють згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 5 листопада 2012 року № 858-р. В цьому документі вказано загальний кошторис будівельних робіт по корпусу №3 «Феофанії» - 465,77 млн грн.

Як пише видання, в рамках цього тендеру замовляють частину робіт на 2013-2015 роки. А саме, ремонт із переобладнанням допоміжних будівель та мереж насосної та кисневої станцій, сховища рентгенівської плівки, будівлі під встановлення дизель-генераторної установки, підземних галерей та інженерних мереж, розширення двох ліфтових шахт для підйому візків харчоблоку, внутрішні демонтажні та загальнобудівельні роботи, встановлення медичного обладнання, зовнішні роботи з опорядження фасадів.

Розробку робочої документації капітального ремонту виконувало ТОВ «ДМ-проект», яке отримало за роботи 3,25 млн грн.

При цьому в вересні минулого року «Феофанія» вже замовляла ремонт корпусу №3 вартістю 38,00 млн грн. Підряд отримав «Київміськбуд», який мав до кінця 2012 року відремонтувати інженерні мережі, комунікації, встановити автономний генератор, замінити чотири ліфти в будівлі харчоблоку, реконструювати насосну станцію. Однак в конкурсній документації нового тендеру повідомляється, що в 2012 році було виконано роботи лише на 40 тис грн.

В 2012 році «Феофанія» провела тендери на придбання товарів та послуг на 195,41 млн грн.

У клінічній лікарні «Феофанія» ДУС функціонує 12 корпусів для забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам. Комплекс займає площу 49 га. Лікарня здійснює стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.