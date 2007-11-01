Ющенко призначив засідання Ради безпеки щодо добудови КГЗКОР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив створити робочу групу, яка впродовж 10 днів повинна підготувати пропозиції з добудови Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні за результатами наради в Секретаріаті Президента, присвяченої добудові КГЗКОРу, повідомив журналістам міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО.

Після підготовки пропозицій з добудови КГЗКОР це питання буде винесено на Раду національної безпеки і оборони України.

За словами міністра, робочу групу очолять віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ і перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Ця група з урахуванням інтересів українських металовиробників, а також враховуючи необхідність розрахунків з країнами – учасницями будівництва КГЗКОРу, підготує пропозиції для засідання РНБО, на якому ухвалюватиметься рішення з добудови комбінату», - сказав А.ГОЛОВКО.

Під час наради В.ЮЩЕНКО відзначив: «Я хотів би, аби ми поставили перед собою мету створити такий сценарій розпорядження можливостями, які є в недобудованому комбінаті окислених руд, який би сприяв отриманню реального власника, формуванню раціонального конкурентного національного ринку, виконанню соціальних зобов`язань, чіткій відповіді країнам-учасницям цього проекту з режиму обслуговування наших зовнішніх боргових зобов`язань».

Президент також відзначив, що необхідно пригадати всі статутні цілі, для яких створювався комбінат. «Зроблено низку попередніх кроків, зокрема створено спільне підприємство з добудови КГЗКОРу. Але сьогодні я хотів би заявити, що багато питань залишаються без відповіді», – сказав Президент.

Зокрема, на його думку, «необхідно з`ясувати чи існує монопольне право на цей сегмент сировини».

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ після зустрічі в Бухаресті з Президентом України заявив, що Румунія не зацікавлена в добудові Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд і хоче повернути близько 1 млрд. доларів інвестицій, які вона вклала в цей комбінат.

Т.БЕСЕСКУ відзначив, що вся металургійна промисловість Румунії була приватизована, і тому вони не зацікавлені на державному рівні вкладати кошти в подібні підприємства.

Водночас, за словами Президента Румунії, його країна зацікавлена в тому, щоб Україна ухвалювала будь-які рішення щодо КГЗКОР після консультацій з румунською стороною.