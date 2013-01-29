Фаринник: Дівчина в центрі Києва застрелилася сама

"Катя Окорокова сама наклала на себе руки, - розповів "Сегодня" начальник головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник. - Ніякого високопоставленого чиновника, якого вона чекала і який щось обіцяв їй, ми поки не знаходимо. Зброя, якою вона застрелилася, ніде не зареєстрована. Що зрозуміло - пістолет був з гумовими кулями, така зброя не ставиться на облік. Він був перероблений на вогнепальний. І як атиповий теж не був зареєстрований».

Те, що 19-річна дівчина застрелила себе сама, говорить Фаринник, стало зрозуміло зі свідчень подруги.

«Дівчина не залишила передсмертної записки. Але всі свідчення, які у нас є, підтверджують, що це суїцид. Зокрема, про те, що Катя наклала на себе руки, дала свідчення її подруга», - говорить він.

Мама загиблої говорить, що свідчення дала Альона, яка живе в Запоріжжі.

«Вона ж могла і не знати, що насправді відбувалося у Каті, коли та жила в Києві. Катя могла Альоні чогось недоговорити так само, як і нам. Думаю, за вбивством дочки стоїть хтось високопоставлений, тому справу хочуть звести нанівець», - сказала нам Наталія Окорокова.