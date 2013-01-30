За рік із Польщі витурили 4,4 тисячі українців

Працівники прикордонної служби Польщі минулого року за порушення правил перебування в країні зобов'язали залишити польську територію 4,4 тисячі громадян України, що на близько 100 чоловік більше показників попереднього року.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними Польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), українці торік отримали майже 75% усіх виданих для громадян третіх країн таких зобов'язань.

У число лідерів увійшли також росіяни та білоруси, які водночас отримали лише близько 700 та майже 400 таких рішень.

Загалом прикордонники зобов'язали залишити Польщу 5,9 тисячі іноземців в порівнянні з 6,3 тисячами у попередньому році.

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За останні п'ять років українці отримали найбільше зобов'язань виїхати з Польщі в 2010 році - 4,7 тисячі.

За даними UDSC, торік з країни було в примусовому порядку депортовано близько тисячі іноземців, 25% з яких були громадянами України.

Серед тих, кого прикордонна служба примусово довозила до кордону та передавала прикордонним службам держав-сусідів, найбільше було теж громадян Грузії, Росії, Пакистану та Бангладеш.

Торік кількість депортованих з Польщі українців було найменшим за останні 5 років в порівнянні з максимальною їх кількістю в 2,7 тисячі в 2008 році та 800-400 в інші роки.

Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба з моменту приєднання Польщі до Шенгенської зони з 2008 по 2012 рік зобов'язала залишити польську територію понад 30 тисяч іноземців, більше дві третини з яких були громадянами України.

Ще 9,5 тисячі громадян третій країн були депортовані, майже половина них - українці.

Довідка УНІАН. Польська прикордонна служба видає рішення, яким зобов'язує порушника добровільно залишити Польщу у випадку його першого затримання, а примусова депортація відбувається в разі повторних або більш серйозних порушень національного законодавства.

"Зобов'язання" залишити польську територію тягне за собою внесення даних порушника в базу осіб, в'їзд яким заборонено до Польщі - переважно на півроку або рік, а депортація передбачає включення даних порушника у Шенгенську базу SIS та заборону в'їзду на територію усіх держав зони на 3 або 5 років.