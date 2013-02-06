Експерти дійшли висновку, що 3-місячна дитина померла з вини лікарів

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації Одеської міськради, комісія прийшла до висновку, що «смерть дитини можна вважати умовно невідворотною, а не проведене оперативне лікування вади серця - втраченою можливістю надання кваліфікованої медичної допомоги».

Як сказано в повідомленні, ще до 5 січня, коли дитина була жива, мати звернулася зі скаргою до Приморського райвідділу міліції. Звернення зареєстровано в ЕРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.140 (невиконання або неналежне виконання медпрацівником професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого) КК України.

Спеціальна комісія, очолювана віце-мером Одеси Оленою Павловою, розкрила ряд недоліків у наданні медичної допомоги в Одеській дитячій лікарні № 1, уточнили в Департаменті інформації.

За підсумками її роботи, зокрема, запропоновано «притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб або керівників структурних підрозділів, які допустили порушення нормативів, стандартів та інструкцій організації надання медичної допомоги, контролю якості та обсягу медичної допомоги дітям». Також запропоновано розробити та прийняти на сесії Одеської міськради «Міську цільову програму «Здоров'я 2012-2014 роки» з дооснащення реанімаційного відділення дитячої лікарні № 1.

Матеріали роботи експертної комісії передані в правоохоронні органи.

За словами О.Павлової, яка займається сферою охорони здоров'я, зараз готується проект розпорядження міського голови про продовження діяльності експертної комісії з метою оптимізації системи дитячих лікувальних закладів Одеси.

На цю тему: В Одесі розслідують смерть 3-місячної дитини в лікарні

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Одеська міськрада створила спецкомісію у зв'язку зі смертю 3-місячної дитини в дитячій лікарні № 1. Таким чином керівництво мерії відреагувало на наміри родичів дитини оголосити голодування під стінами мерії у зв'язку з її смертю. Родичі дитини скаржилися на порушення працівниками лікарні стандартів надання медичної допомоги, що, на їхню думку, призвело до загибелі дитини.

Прокуратура Одеси взяла під контроль хід досудового розслідування міліцією фактів, викладених у зверненні, що пов'язані зі смертю 3-місячного сина громадянки Надії Хассан.

За даними міліції, дитину госпіталізували в стаціонар лікарні ім. Рєзніка з підозрою на двостороннє запалення легенів. Після 20-денного перебування у відділенні терапії через ускладнення перебігу хвороби немовля перевели в реанімацію. Лікарі погрожували відключити дитину від апарату штучної вентиляції легенів, якщо батьки додатково не заплатять грошей. За словами Н.Хассан сім'я витратила майже 75 тис грн на ліки для немовляти і понад 2,5 тис дол, які нібито були передані одному з лікарів лікарні за надання допомоги. Хлопчик помер у лікарні 5 січня.