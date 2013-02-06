Сьогодні Кабмін розгляне зміни до закону про статус суддів

Як повідомляє Урядовий портал, згідно з порядком денним, під час засідання уряд розгляне законопроекти про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013-2017 роки; внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів” щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України; внесення зміни до Закону України „Про судовий збір” щодо звільнення від сплати судового збору; внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих академій наук.

Також уряд розгляне проекти указу Президента України про Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 2020 року.

Крім того, Кабмін розгляне Методику визначення розміру збитків внаслідок порушення замовниками вимог законодавства у сфері державних закупівель; зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби; Концепцію Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року; план першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік та інше.