Під час пожежі на судні в Херсоні загинув кок

Знайдено тіло моряка, який загинув сьогодні, 6 лютого, під час пожежі на суховантажному судні в Херсоні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Територіального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Як йдеться у повідомленні, шестеро членів екіпажу залишили судно самостійно, тіло сьомого моряка – 33-річного кока, було знайдено на місці пожежі.

Пожежу локалізовано о 7:30, заходи з ліквідації тривають.

Як повідомляв УНІАН сьогодні о 2.00 в доці Херсонського суднобудівельного і судоремонтного заводу під час ремонтних робіт на суховантажному судні „Корстень” виникла пожежа. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогнем знищена надбудова суховантажного судна на площі 400 кв.м.

До гасіння пожежі залучено шість пожежно-рятувальних відділень Державної служби з надзвичайних ситуацій. Причина пожежі встановлюється. На місці події працює оперативна група Територіального управління ДСНС у Херсонській області.

Довідка УНІАН. Суховантажне судно «Корстень» 1958 року спорудження, завдовжки 100 м, завширшки 14 м, водотоннажність близько 2 тис. т. Порт приписки - Георгулешти (Молдова).