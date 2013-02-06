Український правозахисний альянс звернувся в ЄСПЛ у справі судді Волкова

Асоціація «Український правозахисний альянс» подала до Європейського суду з прав людини клопотання про передачу справи «Олександр Волков проти України» у Велику палату ЄСПЛ у зв'язку з некоректністю рішення по цій справі, винесеного 9 січня 2013.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі президента УПА Сергія Демченка.

За словами Демченка, юристи Асоціації вважають неприпустимим застосування Європейської конвенції з прав людини до суб'єкта владних повноважень, яким був екс-суддя Верховного Суду України Олександр Волков. «Європейська конвенція з прав людини служить для захисту людини від держави, і її застосування до чиновника - суб'єкту публічного права - є некоректним, оскільки перевертає з ніг на голову всю систему відносин громадянина і держави. З таким же успіхом ЄСПЛ міг би дозволити Волкову здійснювати правосуддя вдома, на кухні, на підставі Конвенції з прав людини. Або, наприклад, за такою ж логікою, захищаючи свої трудові права, колишній президент Леонід Кучма міг би звернутися до Європейського суду зі скаргою на помаранчеву революцію і третій тур президентських виборів 2004 року, які перешкодили йому виконувати свої трудові обов'язки. І на підставі Конвенції суд постановив б відновити його на посаді президента і допрацювати чотири місяці », - заявив Демченко.

Правозахисник також зазначив, що рішення ЄСПЛ суду порушує право громадян України на справедливий суд, передбачене тією ж Конвенцією з прав людини. «Вищою радою юстиції та судовими інстанціями України встановлено, що суддя Волков, грубо порушуючи закон, сприяв рейдерському захопленню підприємства« Мінералінвест », на підставі чого він і був звільнений з посади судді Верховного Суду за порушення присяги. Європейський суд також не спростував його причетності до рейдерства, але постановив повернути його на займану раніше посаду в найвищому органі судової влади України.

Очевидно, таке рішення обмежує право людини на справедливий суд і несе небезпеку для громадян України, оскільки правосуддя буде здійснювати суддя-рейдер », - підкреслив Демченко. На думку президента Українського правозахисного альянсу, ще одна юридична недоладність рішення ЄСПЛ у справі Волкова полягає в тому, що Європейський Суд спробував змінити Конституцію України в частині формування Вищої ради юстиції. «У своєму рішенні ЄСПЛ висловлює своє невдоволення формуванням Вищої ради юстиції України. При всій глибокій повазі, з яким ми ставимося до Європейського суду з прав людини, ми не зовсім сприймаємо ЄСПЛ як інстанцію, яка може проводити ревізію Конституції України і вимагати її зміни в порядку, не передбаченому законодавством України », - підсумував правозахисник.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити колишньому судді Верховного Суду Олександру Волкову 18 тис. євро за моральну шкоду і компенсацію витрат, а також поновити його на посаді. Європейський суд постановив, що судові розгляди, які привели до звільнення Волкова, були несправедливими.